В Минфине назвали месяцы 2019 года с пиковой долговой нагрузкой

На погашение и обслуживание долгов в госбюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 млрд грн – почти треть бюджета.

Об этом сообщает заместитель министра финансов Сергей Верланов.

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Как отметил Верланов, эти долги созданы не сегодня, они созданы предыдущими правительствами, “и по ним пришел, как говорят американцы, pay day”.

“Февраль, май, сентябрь – это месяцы пиковой нагрузки. Это вызов как для правительства, так и для всей страны. 2019-й – год самого большого вызова в истории Украины по финансированию внешнего и внутреннего долга”, – добавил он.

В то же время Верланов отметил, что в целом Минфин смотрит на выполнение бюджета этого и следующего года если не с оптимизмом, то по крайней мере со спокойствием. “Все, что нужно было сделать, мы сделали. Риски известны, мы ими управляем, у нас есть план В, план С”, – сказал замминистра.

По данным Всемирного банка, в 2019 году правительству Украины понадобится примерно 7,7 млрд долларов (5,8% ВВП) для погашения государственного долга (в иностранной и национальной валюте) и еще 2,9 млрд долларов (2,3% ВВП) для покрытия прогнозируемого дефицита государственного бюджета.