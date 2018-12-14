Алкогольные лицензии принесли госбюджету 2,8 миллиарда за 3 года

За последние 3 года в государственный бюджет поступило свыше 2,8 миллиарда гривен от выдачи лицензий на розничную и оптовую торговлю алкоголем и табачными изделиями.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа по работе с данными.

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“ГФС публикует информацию об алкогольных лицензияз, но не указывает точки, у которых есть разрешение. Да, вы не можете быть уверенными в том, что купленный вами алкоголь безопасен. ГФС отказывается предоставлять места торговли, ссылаясь на то, что эта информация не предусмотрена Порядком ведения лицензионного реестра”, – заявил Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Наличие алкогольной лицензии дает украинцам следующие гарантии: запрет продавать алкоголь несовершеннолетним; легальная реализация алкоголя и его ввоза на территорию Украины; запрет продавать алкоголь на территории учебных заведений и учреждений здравоохранения.

Существуют различные типы лицензий на продажу алкоголя и табака: оптовая и розничная. Первая стоит 500 тысяч гривен и выдается на 5 лет, вторая – 8 тысяч грн и выдается на год.

Сообщается, что розничная лицензия выдается только на одну кассу. То есть, если в магазине 5 касс и предприниматель хочет продавать алкоголь на каждой из них, то он платит уже не 8 тысяч, а 40 тысяч гривен.