По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (43,022 млн и 41,132 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 40). Максимальный курс продажи доллара 28,08 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,00-28,01 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 92 активных заявок по доллару на сумму более 84,254 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,0500 – 1 000

28,0000 – 5 000

28,0000 – 3 000

27,9800 – 20 000

27,9700 – 40 000

27,9700 – 19 990

27,9700 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9700 – 3 000

27,9800 – 10 000

27,9800 – 30 000

27,9800 – 5 000

27,9800 – 8 000

27,9800 – 3 700

27,9800 – 3 000

27,9900 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0014 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9450 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.