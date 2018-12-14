Электронная медкарта: как это будет работать и какие данные попадут в систему

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Начиная с 2019 года, данные о пациентах будут вноситься в специальные электронные карты, которые будут храниться в медицинских информационных системах (МИС).
Доступ к информации (но только по согласию пациента) сможет получить врач любого медучреждения, так как данные, даже если они были внесены в карту в разных больницах, попадут в единую систему.
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Сбор данных и их хранение будут централизованными. Например, семейный врач принял пациента, внес информацию в электронную карту и отправил ее на сервер. Если в следующий раз пациент попадет к врачу в другом городе или в своем, но к другому доктору, его историю болезни не нужно будет восстанавливать или пересылать из «родной» больницы – медику нужно будет просто зайти в систему и открыть электронную карту.
Электронная медицинская карта пациента даст возможность:
Занесение информации в систему будет проходить в несколько этапов:
1. Начало 2019 года – врачи, оказывающие первичную медицинскую помощь, будут вносить данные о визитах пациентов, а также информацию, которая сейчас вносится в медицинскую карту амбулаторного больного (форма № 25 / о). Появится возможность выписывать электронные рецепты и электронные направления.
2. Середина 2019 года: специалисты в амбулаториях смогут вносить в централизованную электронную медкарту консультативные заключения, а специалисты диагностических центров – результаты распространенных лабораторных исследований. Начнется внедрение электронных листков временной нетрудоспособности.
3. Начало 2020 года: стационары смогут вносить в централизованную электронную медицинскую карту данные, связанные с выпиской пациентов.
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