Супрун сообщила, какие медуслуги станут платными в 2019 году

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В украинских поликлиниках с 2019 года при обращении к узкопрофильным специалистам и при сдаче анализов (инструментальные исследования, рентгены, УЗИ и другие) без направления семейного врача, терапевта или педиатра нужно будет оплачивать все эти услуги.
Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
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“Со второй половины 2019 за медицинские услуги в поликлиниках начнет платить Национальная служба здоровья. Тогда без направления семейного врача медицинские услуги в учреждениях, которые получают оплаты от Нацслужбы здоровья, будут для пациентов платными. Обращение без направлений будут оплачиваться НСЗУ только в строго определенном перечне случаев“, – написала Супрун.
Таким образом, в поликлиниках людям придется сначала полдня тратить в очереди к кабинету семейного врача, а затем уж часами ждать под кабинетом специалиста. “Довольно часто люди думают, что им лучше сразу идти к узким специалистам, но ошибаются. Без медицинского образования невозможно самостоятельно установить себе диагноз и выбрать врача, который может помочь. Семейный врач лучше поможет разобраться в проблеме“, – объясняет Супрун эти нововведения.
В то же время, с июля 2019 начнет действовать программа Бесплатная диагностика, в которой смогут принять участие коммунальные и частные поликлиники и поликлинические отделения при больницах. В программу войдут более 50 медицинских услуг – анализы, инструментальные исследования (рентгены, УЗИ и другие) и услуги узкопрофильных специалистов. Эти медицинские услуги на 100% оплатит Национальная служба здоровья.
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