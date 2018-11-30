В Минздраве прокомментировали "сверхвысокие зарплаты" заместителей Супрун

В октябре 2018 года руководство Минздрава получило единовременную дополнительную выплату, поэтому сумма заработной платы была вдвое выше.

Об этом сообщили в Минздраве.

“За октябрь заместители из Минздрава Украины получили зарплаты вдвое выше, чем в среднем в течение года. Речь идет о материальной помощи – единовременной дополнительной выплате, которая не превышает сумму средней зарплаты за месяц. Такая помощь – неотъемлемая часть социального пакета каждого сотрудника каждого министерства и может быть использована для решения личных социально-бытовых вопросов – от аренды или ремонта жилья до оздоровления детей или других членов семьи”, – подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что размер заработной платы руководства Минздрава Украины существенно отличается ежемесячно, поскольку на уровень выплат влияет ряд факторов.

“Например, компенсация командировок и неиспользованного отпуска. Например, заместитель министра Роман Илык в феврале 2018 года получил меньше 10 тыс. грн, в апреле – более 57 тыс. грн, а в июле – почти 31,5 тыс. грн. А заместитель министра Александр Линчевский в январе получил 29,5 тыс. грн, а в июле – чуть более 58 тыс. грн. Заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в феврале получила чуть более 28 тыс. грн, а, например, в апреле – 56,6 тыс. грн”, – проинформировали в Минздраве.