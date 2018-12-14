Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 100 0

Великобритания планирует сократить иммиграцию из ЕС на 80% - Times

Великобритания планирует сократить иммиграцию из ЕС на 80% - Times

Согласно проекту министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, иммиграция из стран ЕС в страну до 2020 года будет сокращена на 80%.

Об этом сообщает Times.

По информации издания, глава МВД Великобритании Саджид Джавид вскоре представит проект по отмене свободы передвижения рабочей силы в ЕС и упрощенного въезда на территорию королевства после декабря 2020 года.

Отмечается, что к 2025 году число мигрантов из ЕС должно быть сокращено до 10-25 тыс.

По словам информированного источника, приоритет будет предоставляться тем, у кого есть навыки, необходимые для Великобритании, а не на основе того, из какой страны приезжают мигранты.

Как сообщает Times, Джавид будет дистанцироваться от “враждебной среды” премьер-министра Британии Терезы Мэй в вопросе миграции и построит “новый диалог” по проблемам мигрантов, опираясь на “справедливую и прозрачную совместимую среду”. Таким образом министр намерен защитить мигрантов, законно въехавших в страну, и развернуть борьбу с нелегалами.

В планах также сократить число высококвалифицированных рабочих до 11 тыс., а количество работников средней квалификации уменьшить до 4,5 тыс. Также ожидается, что въезд в страну будет запрещен большинству низкоквалифицированных рабочих.

Также сообщается, что в скором времени гражданам стран ЕС придется оформлять специальное электронное разрешение, чтобы попасть на территорию Великобритании. Британские подданые также должны будут получить подобное разрешение для въезда в страны ЕС, его стоимость составит 6 фунтов.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина