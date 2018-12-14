Великобритания планирует сократить иммиграцию из ЕС на 80% - Times

Согласно проекту министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, иммиграция из стран ЕС в страну до 2020 года будет сокращена на 80%.

Об этом сообщает Times.

По информации издания, глава МВД Великобритании Саджид Джавид вскоре представит проект по отмене свободы передвижения рабочей силы в ЕС и упрощенного въезда на территорию королевства после декабря 2020 года.

Отмечается, что к 2025 году число мигрантов из ЕС должно быть сокращено до 10-25 тыс.

По словам информированного источника, приоритет будет предоставляться тем, у кого есть навыки, необходимые для Великобритании, а не на основе того, из какой страны приезжают мигранты.

Как сообщает Times, Джавид будет дистанцироваться от “враждебной среды” премьер-министра Британии Терезы Мэй в вопросе миграции и построит “новый диалог” по проблемам мигрантов, опираясь на “справедливую и прозрачную совместимую среду”. Таким образом министр намерен защитить мигрантов, законно въехавших в страну, и развернуть борьбу с нелегалами.

В планах также сократить число высококвалифицированных рабочих до 11 тыс., а количество работников средней квалификации уменьшить до 4,5 тыс. Также ожидается, что въезд в страну будет запрещен большинству низкоквалифицированных рабочих.

Также сообщается, что в скором времени гражданам стран ЕС придется оформлять специальное электронное разрешение, чтобы попасть на территорию Великобритании. Британские подданые также должны будут получить подобное разрешение для въезда в страны ЕС, его стоимость составит 6 фунтов.