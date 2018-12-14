Германия ужесточит правила проверок сделок с участием иностранных фирм

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Правительство Германии намерено усложнить процедуру приобретения долей в немецких компаниях для иностранных инвесторов.
Соответствующий законопроект уже согласован и должен быть одобрен на заседании кабинета министров ФРГ 19 декабря, пишет Handelsblatt.
В документе, с которым ознакомилось издание, предлагается снизить порог, при превышении которого сделка может стать объектом проверки, до 10% акций с 25%. При этом речь идет только об инвесторах из стран, не входящих в Европейский союз, и компаниях, “имеющих значение для безопасности” Германии.
Ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер предлагал снизить порог до 15%, отмечает Deutsche Welle.
Ожидается, что новое правило затронет компании, которые работают, в частности, в оборонной отрасли, а также представителей “критической инфраструктуры” – например, поставщиков электроэнергии и крупных производителей продуктов питания.
В список компаний, деятельность которых связана с безопасностью, планируется также добавить СМИ. В обосновании отмечается, что иностранные инвесторы могут использовать немецкие масс-медиа для распространения дезинформации, сообщает Handelsblatt.
Ужесточение правил стало реакцией на рост числа сделок, в ходе которых немецкие компании или доли в них приобретают зарубежные инвесторы, в основном из Китая.
В частности, беспокойство Берлина вызвала покупка китайцами 20% электросетевого оператора 50Hertz. Правительство ФРГ не имело возможности проверить сделку, так как пока необходимый для этого порог составляет 25%.
По данным германского министерства экономики, ежегодно проводится проверка от 80 до 100 возможных сделок по приобретению долей в немецких фирмах. Пока ни одна из них не приводила к запрету.
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