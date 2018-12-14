Больше трети украинцев считают, что искусственный интеллект поможет победить коррупцию (инфографика)

Институт Горшенина совместно с группой компаний Everest провели социологическое исследование о том, как украинцы относятся к искусственному интеллекту.

Организации провели интервью с 1000 респондентов в возрасте от 16 до 65 лет. Исследование проводилось по всей Украине, кроме оккупированных Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Согласно опросу, 84,4% респондентов слышали когда-нибудь термин «искусственный интеллект». Почти 75% украинцев ощущают влияние ИИ на их жизнь («точно да» и «скорее да»), а 23% — нет. При этом 80% респондентов считают, что технологии искусственного интеллекта позитивно влияют на их жизнь; 12% это отрицают.

Согласно исследованию, больше половины украинцев видят в искусственном интеллекте инструмент для развития человечества. Пятая часть — угрозу.

Среди позитивных последствий развития искусственного интеллекта украинцы выделяют следующие:

Освобождение людей от сложных, опасных и неквалифицированных работ.

Увеличение эффективности во всех отраслях производства.

Предотвращение болезней, продление человеческой жизни.

Среди негативных:

Снижение физической и социальной активности людей.

Концентрация власти над человечеством в руках владельца ИИ.

Диктатура искусственного интеллекта.

Около 40% респондентов считают, что искусственный интеллект может быть полезен в развитии государства: обеспечить честные выборы, снизить уровень бюрократии и побороть коррупцию.

При этом, согласно исследованию, украинцы уверены, что государство должно поддерживать развитие ИИ: вкладывать бюджетные деньги в отрасль (37%) или создавать условия для привлечения инвестиций (44,5%).

Наконец, мнения респондентов по поводу потенциала Украины в этой сфере разделились: 48% считает, что страна может стать передовым государством в этой отрасли, а 42% — нет.