Больше трети украинцев считают, что искусственный интеллект поможет победить коррупцию (инфографика)

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Институт Горшенина совместно с группой компаний Everest провели социологическое исследование о том, как украинцы относятся к искусственному интеллекту.
Организации провели интервью с 1000 респондентов в возрасте от 16 до 65 лет. Исследование проводилось по всей Украине, кроме оккупированных Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Согласно опросу, 84,4% респондентов слышали когда-нибудь термин «искусственный интеллект». Почти 75% украинцев ощущают влияние ИИ на их жизнь («точно да» и «скорее да»), а 23% — нет. При этом 80% респондентов считают, что технологии искусственного интеллекта позитивно влияют на их жизнь; 12% это отрицают.
Согласно исследованию, больше половины украинцев видят в искусственном интеллекте инструмент для развития человечества. Пятая часть — угрозу.
Среди позитивных последствий развития искусственного интеллекта украинцы выделяют следующие:
Среди негативных:
Около 40% респондентов считают, что искусственный интеллект может быть полезен в развитии государства: обеспечить честные выборы, снизить уровень бюрократии и побороть коррупцию.
При этом, согласно исследованию, украинцы уверены, что государство должно поддерживать развитие ИИ: вкладывать бюджетные деньги в отрасль (37%) или создавать условия для привлечения инвестиций (44,5%).
Наконец, мнения респондентов по поводу потенциала Украины в этой сфере разделились: 48% считает, что страна может стать передовым государством в этой отрасли, а 42% — нет.
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