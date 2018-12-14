Максим Пархоменко: дефицит Пенсионного фонда. Тот ли путь выбрало государство?

По утверждениям Владимира Гройсмана, дефицит Пенсионного фонда будет еще сохраняться семь лет. Можно ли как-то ускорить процесс, за счет каких реформ? И имеется ли сегодня в Украине альтернативный ресурс для увеличения пенсий? Давайте попробуем разобраться.

Ситуация с нашим Пенсионным фондом не решается уже очень давно. Реформы длятся годами, но структура фонда так и не изменилась. В целом, по моему мнению, изменить ее будет крайне сложно.

Для сравнения, в европейских странах пенсия работает по трем схемам – индивидуальная, накопительная и солидарная. В связи с этим нагрузки на бюджеты не такие существенные и пенсии более высокие.

При этом, отчисляют в ПФ этих стран также работодатели наравне с сотрудником.

В нашем случае функционирует только одна – солидарная. Это и формирует дефицит пенсионного бюджета, на котором хотят “выехать”.

Но дефицит будет сохраняться и дальше. Для его изменения нам нужно увеличить доходную часть данного бюджета или сократить его расходы.

Напомню, что доходная часть формируется за счет ЕСВ, налог на который выплачивает работодатель за своего сотрудника или предприниматель сам за себя на регулярной основе и всегда.

Минимальное его значение составляет 819 гривен в месяц в этом году, в следующем уже 918 гривен.

Максимальный налог ограничен ставкой в 12 285,90 гривен в этом году и 13 770 гривен в 2019 году.

Для ФЛП данный сбор в целом составляет 22% от их дохода, но не меньше минимальных значений указанных выше для простых работников.

На следующий год минимальная пенсия с первого января будет составлять 1497 гривен. Таким образом, для формирования данной суммы без дополнительных дотаций нам нужно повысить минимальный оклад до значений в 6800 гривен или увеличить сам налог.

С первого числа сумма минимального оклада должна вырасти до 4173 гривны, чего не достаточного для полного бездефицитного покрытия бюджета пенсионного фонда.

При этом, если обратиться к официальной статистике, то средняя зарплата в Украине составляет порядка 9218 гривен.

Это значит, что работающие Украинцы в среднем выплачивают порядка 2027 гривен.

В цифрах мы должны получить бездефицитный бюджет, но его нет…

Сегодня на 10 работающих украинцев, которые уплачивают ЕСВ, приходится порядка 11 пенсионеров. В будущем ситуация особо не изменится, налоговая база и дальше будет снижаться.

Важно понимать, что не существует реально простых и быстрых механизмов для решения данной задачи. Они все за собой будут приносить сложности для правительства, поскольку будут изменять структуру распределения средств в экономике.

Увеличение дохода вызовет увеличения налогов, снижение затрат вызовет снижение пенсии – это замкнутый круг, выйти из которого можно быстрее за счет более быстрого вывода окладов из тени и повышения минимальной зарплаты.

На данный момент правительство сделало ставку на повышения пенсионного возраста и увеличения стажа для получения пенсий – в будущем это позволит изменить затраты ПФ.

Повысить налоги до свыше 22% можно, но, как вы понимаете, это не приведет к улучшению состояния пенсионеров.

В долгосрочной перспективе каждый должен понимать, что пенсии со стороны государства будут очень маленькими и не смогут полностью покрывать потребности каждого человека.

Полагаю, учитывая общую практику работы со страховыми компаниями и пенсионными фондами в мире, на данный момент единственный вариант благополучной старости – это в принудительном порядке обязать использовать страхование жизни, частные или квазигосударственные пенсионные фонды, которые сформируют подходящую пенсию.

Тогда доля будущей старости, как и самой пенсии, будет зависеть от самого гражданина, а не тяжелой неповоротливой государственной машины.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари