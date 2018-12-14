В УЗ рассказали, как проявил себя американский локомотив в первых рейсах

Тепловоз ТЕ33АС производства General Electric имеет более быстрый оборот и может выполнять за смену больше поездок, чем тепловозы, работавшие ранее на аналогичных маршрутах.

Об этом рассказал в.о. главы УЗ Евгений Кравцов.

“Маршрут Камыш-Заря – Федоровка (расстояние примерно 130 км – ред.) и обратно новый локомотив преодолевает в среднем за 3-3,5 часа, тогда как тепловозы, которые до нынешнего времени работали на этом маршруте – за 4,5 часа”, – привел пример Кравцов.

Также руководитель УЗ напомнил, что максимальный вес поезда, который ведет локомотив “Тризуб” на упомянутом участке, составляет 3,9 тыс тонн. Однако после первого месяца эксплуатации железнодорожники намерены пересмотреть эту норму и определить, на сколько можно увеличить максимальный вес поезда.

“Запас мощности у тепловоза есть. Ранее на этом участке мы использовали только двухсекционные локомотивы, потому что таких мощных односекционных не было”, – добавил Кравцов.