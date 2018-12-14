Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 226 0

В УЗ рассказали, как проявил себя американский локомотив в первых рейсах

В УЗ рассказали, как проявил себя американский локомотив в первых рейсах

Тепловоз ТЕ33АС производства General Electric имеет более быстрый оборот и может выполнять за смену больше поездок, чем тепловозы, работавшие ранее на аналогичных маршрутах.

Об этом рассказал в.о. главы УЗ Евгений Кравцов.

“Маршрут Камыш-Заря – Федоровка (расстояние примерно 130 км – ред.) и обратно новый локомотив преодолевает в среднем за 3-3,5 часа, тогда как тепловозы, которые до нынешнего времени работали на этом маршруте – за 4,5 часа”, – привел пример Кравцов.

Также руководитель УЗ напомнил, что максимальный вес поезда, который ведет локомотив “Тризуб” на упомянутом участке, составляет 3,9 тыс тонн. Однако после первого месяца эксплуатации железнодорожники намерены пересмотреть эту норму и определить, на сколько можно увеличить максимальный вес поезда.

“Запас мощности у тепловоза есть. Ранее на этом участке мы использовали только двухсекционные локомотивы, потому что таких мощных односекционных не было”, – добавил Кравцов.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина