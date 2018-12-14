Минсоцполитики дорабатывает законопроект по сбору ЕСВ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Проект закона необходим для легализации зарплаты и ликвидации механизмов уклонения от уплаты ЕСВ.
Министерство социальной политики дорабатывает законопроект, направленный на решение вопросов сбора единого социального взноса (ЕСВ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.
Так, в комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения 13 декабря прошло рабочее совещание по вопросам начисления и администрирования ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование.
В частности, участники совещания обсудили правительственные инициативы по совершенствованию механизма начисления единого социального взноса, введение регрессивной шкалы выплат ЕСВ, определение административной и уголовной ответственности, а также установление ограничений за нарушение порядка уплаты или неуплаты единого социального взноса.
“Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир сообщил, что министерством дорабатывается законопроект, направленный на решение вопросов сбора ЕСВ, легализации заработной платы, ликвидации механизмов уклонения от уплаты ЕСВ, которые актуальны, поскольку из этих поступлений оплачиваются пенсии и другие социальные выплаты”, – сказано в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какого курса доллара ждать в 2019 году - прогноз экономистаПозавчера, 21:00 - 5640 7
Откуда украинцы заказывают больше всего товаровВчера, 10:00 - 6470 5
В Испании на 22% повысят минимальную зарплатуВчера, 15:00 - 2331 3
Государственная зерновая корпорация в ноябре увеличила экспорт муки на 25%Вчера, 09:00 - 268 3
Запорожский аэропорт возьмет $10 миллионов кредита на строительство терминалаВчера, 20:00 - 376 2
Откуда украинцы заказывают больше всего товаровВчера, 10:00 - 6470 5
HTC сняла с продажи свой последний флагманский смартфон9 ч. назад - 3841
В Испании на 22% повысят минимальную зарплатуВчера, 15:00 - 2331 3
Евростат назвал самые богатые и самые бедные страны ЕС (инфографика)Вчера, 19:00 - 1919
«Укрпочта» договорилась с Пенсионным фондом по отделениям и пенсиямВчера, 17:00 - 1713
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 806
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1458
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2807 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 2052 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5941 6