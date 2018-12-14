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Минсоцполитики дорабатывает законопроект по сбору ЕСВ

Минсоцполитики дорабатывает законопроект по сбору ЕСВ

Проект закона необходим для легализации зарплаты и ликвидации механизмов уклонения от уплаты ЕСВ.

Министерство социальной политики дорабатывает законопроект, направленный на решение вопросов сбора единого социального взноса (ЕСВ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, в комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения 13 декабря прошло рабочее совещание по вопросам начисления и администрирования ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование.

В частности, участники совещания обсудили правительственные инициативы по совершенствованию механизма начисления единого социального взноса, введение регрессивной шкалы выплат ЕСВ, определение административной и уголовной ответственности, а также установление ограничений за нарушение порядка уплаты или неуплаты единого социального взноса.

“Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир сообщил, что министерством дорабатывается законопроект, направленный на решение вопросов сбора ЕСВ, легализации заработной платы, ликвидации механизмов уклонения от уплаты ЕСВ, которые актуальны, поскольку из этих поступлений оплачиваются пенсии и другие социальные выплаты”, – сказано в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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