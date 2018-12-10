В Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров, - глава Пенсионного фонда

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Глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус подчеркнул, что сегодня в Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров.
Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.
Так, в комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения 13 декабря прошло рабочее совещание по вопросам начисления и администрирования ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование.
Капинус в ходе совещания поддержал необходимость разграничения налогов и взносов на социальное страхование.
«Сегодня на 10 работников приходится 11 пенсионеров. Если не будет уплаты ЕСВ, то говорить о предстоящей ежегодной индексации пенсий будет крайне трудно», – подчеркнул глава ПФУ.
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