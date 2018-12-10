В Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров, - глава Пенсионного фонда

Глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус подчеркнул, что сегодня в Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Так, в комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения 13 декабря прошло рабочее совещание по вопросам начисления и администрирования ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование.

Капинус в ходе совещания поддержал необходимость разграничения налогов и взносов на социальное страхование.

«Сегодня на 10 работников приходится 11 пенсионеров. Если не будет уплаты ЕСВ, то говорить о предстоящей ежегодной индексации пенсий будет крайне трудно», – подчеркнул глава ПФУ.