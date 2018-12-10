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День финансов, 14 декабря: запрет на парковки, перспективы е-гривны, новые нормы потребления газа

День финансов, 14 декабря: запрет на парковки, перспективы е-гривны, новые нормы потребления газа

Пятница, 14 декабря. О перспективах электронной гривны и новых нормах потребления газа для населения:

Запрет на парковки возле жилых домов. В соответствии с новыми нормами строительства планировать паркоместа для автомобилей внутри небольших жилых кварталов запрещено с 1 сентября 2018 года. Это требование относится к новым и текущим проектам застройки.

Электронная гривна – В НБУ рассказали, чего ждать. НБУ с 2016 года прорабатывает возможность внедрения е-гривны – национальной валюты на основе технологии блокчейн. О перспективах внедрения электронной гривны в Украине рассказал и. о. Департамента стратегии и реформирования Национального банка Украины Михаил Видякин на 8 практической конференции “Карточный бизнес и технологии 2018”, которая проходила 14 декабря в Киеве.

Новые нормы потребления газа. Согласно проекту постановления правительства, предлагается установить норму потребления газа на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением (ЦГВ) на уровне 5,8 куб. м на период с апреля по сентябрь, и на уровне 8,8 куб. м на период с октября по март.

Продлили часть валютных ограничений. Национальный банк продлил действие требований относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% на период с 14 декабря 2018 года до 6 февраля 2019 года

Тратим больше на еду. Среднемесячные совокупные расходы одного домохозяйства в І полугодии 2018 года составили 8150 грн, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики

Украину “заливает” нелегальным топливом. На территории Украины работает порядка 1,5 тыс. нелегальных АЗС, которые в год заливают в баки водителей 1,2 млн тонн “серого” топлива. В 2019 году объем теневого горючего в стране может достичь 1,5 млн тонн.

По материалам Finance.UA
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