Нацбанк продлил часть валютных ограничений

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Национальный банк продлил действие требований относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% на период с 14 декабря 2018 года до 6 февраля 2019 года (включительно).
В НБУ отметили, что продаже подлежат поступления в иностранной валюте первой группы классификатора иностранных валют, банковских металлов и в российских рублях. Продажа будет осуществляться без поручения клиента и исключительно на следующий рабочий день после дня зачисления таких поступлений на распределительный счет.
Действие данного требования продлено до вступления в силу закона “О валюте и валютных операциях”, а также ряда нормативно-правовых актов НБУ, которые сформируют новую либеральную систему валютного регулирования.
В Нацбанке напомнили, что в последний раз регулятор изменял размер требования обязательной продажи валютных поступлений юрлиц в начале апреля 2017 года, когда снизил ее с 65% до 50%. Это лишь один из шагов, предпринятых НБУ на пути к либерализации валютного рынка и режима свободного движения капиталов.
С 7 февраля 2019 года будет внедрен очередной этап валютных смягчений: дерегуляция инвестиций за границу, упрощение проведения трансграничных операций населения с валютой и покупки валюты на межбанковском рынке для клиентов банков.
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