Украину "заливает" нелегальным топливом

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
На территории Украины работает порядка 1,5 тыс. нелегальных АЗС, которые в год заливают в баки водителей 1,2 млн тонн “серого” топлива.
В 2019 году объем теневого горючего в стране может достичь 1,5 млн тонн.
Читайте также: Украинцы начали за бесценок продавать «еврономера»
Таким образом, в зависимости от вида топлива и региона, “мимо кассы” проходит до 30-50% всего рынка страны.
По прогнозам участников “белого” сектора, потери госбюджета в следующем году от теневого производства составят 10 млрд грн.
Совокупный доход нелегальных заправок, по оценкам экспертов, в год составляет около $80 млн.
Как рассказала президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова, на нелегальных заправках неоднократно фиксировались случаи пожаров, разлива нефтепродуктов и сжиженного газа. Часто такие заправки не имеют практически никаких разрешительных документов.
Как заметил первый замглавы ГФС Сергей Билан, в ведомстве уже разработали план мероприятий по противодействию теневому топливному рынку, который предусматривает создание рабочих групп по отработке объектов торговли горючим, проведение фактических проверок АЗС по выявлению нарушений налогового законодательства, установление местонахождения нелегальных автозаправочных пунктов.
Кстати, если вы часто за рулем, экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на finance.ua. Карты для водителей позволяют получать кэшбэк и дополнительные скидки на АЗС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банкротство ЗАЗа: радоваться, печалиться или искать перспективы?Вчера, 16:00 - 3311 48
Минэнергоугля разработало новые нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков3 ч. назад - 1340 23
Индекс процветания: Украина улучшила позиции в рейтинге (инфографика)8 ч. назад - 894 16
Собственник "112 Украина" продал канал и вышел из медиабизнеса в Украине4 ч. назад - 1525 10
Владельцы «еврономеров» нашли способ обойти растаможку7 ч. назад - 2854 10
Xiaomi выпустили свой самый дорогой смартфонВчера, 22:30 - 36711 2
Киевстар рассказал, что необходимо для переноса номера между операторами6 ч. назад - 7045 1
МВФ предупредил правительства стран о грядущем мировом финансовом кризисе7 ч. назад - 3632 6
Владельцы «еврономеров» нашли способ обойти растаможку7 ч. назад - 2854 10
В Украине запретили создавать парковки возле жилых домов8 ч. назад - 2218 5
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)Около часа назад - 58
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1264
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2571 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1920 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5682 6