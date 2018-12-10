Украину "заливает" нелегальным топливом

На территории Украины работает порядка 1,5 тыс. нелегальных АЗС, которые в год заливают в баки водителей 1,2 млн тонн “серого” топлива.

В 2019 году объем теневого горючего в стране может достичь 1,5 млн тонн.

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Таким образом, в зависимости от вида топлива и региона, “мимо кассы” проходит до 30-50% всего рынка страны.

По прогнозам участников “белого” сектора, потери госбюджета в следующем году от теневого производства составят 10 млрд грн.

Совокупный доход нелегальных заправок, по оценкам экспертов, в год составляет около $80 млн.

Как рассказала президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова, на нелегальных заправках неоднократно фиксировались случаи пожаров, разлива нефтепродуктов и сжиженного газа. Часто такие заправки не имеют практически никаких разрешительных документов.

Как заметил первый замглавы ГФС Сергей Билан, в ведомстве уже разработали план мероприятий по противодействию теневому топливному рынку, который предусматривает создание рабочих групп по отработке объектов торговли горючим, проведение фактических проверок АЗС по выявлению нарушений налогового законодательства, установление местонахождения нелегальных автозаправочных пунктов.

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