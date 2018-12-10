Украинцы начали за бесценок продавать «еврономера»

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Украинцы начали массово продавать нерастаможенные автомобили на еврономерах всего за 300-500 долларов, хотя ранее они стоили в районе 1500 долларов.
Объявления о продаже за бесценок «евроблях» можно сейчас найти на многих украинских сайтах. В объявлениях особо указывается, что эти автомобили не растаможены.
Так, универсал Peugeut 407 2005 года выпуска продают всего за 290 долларов. Автомобиль стоит в гараже, и, судя по всему, находится в нормальном состоянии. Во всяком случае, он не бит и не крашен. Среди оборудования – кондиционер, климат-контроль, бортовой компьютер, подогрев сидений и зеркал, усилитель руля и др. В объявлении владелец указывает, что такая низкая цена обусловлена тем, что ему срочно нужны деньги.
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