Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 226 0

Украинцы стали тратить на еду еще больше денег - Госстат

Украинцы стали тратить на еду еще больше денег - Госстат

Среднемесячные совокупные расходы одного домохозяйства в І полугодии 2018 года составили 8150 грн, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В среднем ежемесячные расходы на одного человека составили 3863 грн.

Читайте также: Украинцы возглавили рейтинг по временным видам на жительство в Польше

На питание (включая питание вне дома) домохозяйства тратили 50% всех расходов.

Это – на 0,7% больше, чем в І полугодии 2017 года.

На покупку непродовольственных товаров и оплату услуг (без расходов на питание вне дома) домохозяйства направляли 39% всех расходов.

Расходы на алкогольные напитки и табачные изделия составили 1,2% и 2,1% расходов домохозяйств соответственно. В І полугодии 2017 года данный показатель составлял 1,1% и 1,9% соответственно.

Кстати, если вам не хватает несколько тысяч до зарплаты, прямо на finance.ua можно подобрать для себя быстрый заем с оптимальными условиями. Создали специальный сервис с предложениями банков и МФО.

Получить деньги онлайн 👛

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина