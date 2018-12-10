Украинцы стали тратить на еду еще больше денег - Госстат

Среднемесячные совокупные расходы одного домохозяйства в І полугодии 2018 года составили 8150 грн, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В среднем ежемесячные расходы на одного человека составили 3863 грн.

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На питание (включая питание вне дома) домохозяйства тратили 50% всех расходов.

Это – на 0,7% больше, чем в І полугодии 2017 года.

На покупку непродовольственных товаров и оплату услуг (без расходов на питание вне дома) домохозяйства направляли 39% всех расходов.

Расходы на алкогольные напитки и табачные изделия составили 1,2% и 2,1% расходов домохозяйств соответственно. В І полугодии 2017 года данный показатель составлял 1,1% и 1,9% соответственно.

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