Украинцы возглавили рейтинг по временным видам на жительство в Польше

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На сегодня в Польше действительные временные виды на жительство имеют примерно 200 тыс. иностранцев из-за пределов Европейского Союза, 138 тыс. из них – это граждане Украины.
Об этом сообщил представитель польского управления по вопросам иностранцев Якуб Дудзяк.
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Управление сообщает, что из 200 тыс. действительных ныне разрешений на временное проживание больше всего их у граждан Украины – 138 тыс., Индии – 7,7 тыс., Вьетнама – 7 тыс., Китая – 7 тыс. и Беларуси – 5 тыс. 64% из них – это лица в возрасте от 20 до 39 лет, 23% – лица в возрасте от 40 до 59 лет, а 10% – это молодежь, которой меньше 20 лет.
“Самым популярным регионом является Мазовецкое воеводство, где сейчас эти разрешения имеют примерно 64 тыс. человек, а также Великопольское и Малопольское воеводства – по 20 тыс. человек, Нижнесилезское – 13,5 тыс. человек и Силезское воеводство – 13 тыс. человек”, – сообщил Дудзяк.
Большинство иностранцев из-за пределов ЕС находится в Польше временно на основании виз. Управление по вопросам иностранцев страны напоминает, что лица, которые хотят остаться в Польше на более длительный период, представляют в воеводские управления ходатайство о выдаче разрешения на пребывание – чаще всего временное.
По словам Дудзяка, сейчас действительные разрешения на пребывание имеют примерно 290 тыс. иностранцев из-за пределов ЕС, в частности 200 тыс. из них – это временное пребывание.
Примерно 77 тыс. нынешних разрешений на пребывание в Польше выданы на срок до 1 года, примерно 71 тыс. – от 1 до 2 лет, а примерно 53 тыс. – от 2 до 3 лет.
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