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В НБУ рассказали, что ждать от электронной гривны

В НБУ рассказали, что ждать от электронной гривны

О перспективах внедрения электронной гривны в Украине рассказал и. о. Департамента стратегии и реформирования Национального банка Украины Михаил Видякин на 8 практической конференции “Карточный бизнес и технологии 2018”, которая проходит 14 декабря в Киеве.

«Электронная гривна – это фиатная валюта. На сегодняшний день существуют наличные, безналичные расчеты, счета в банках, а есть третья форма денег – это фиатная валюта. Физически “оторванная” от коммерческого сектора. Это запись гривны, которая есть у вас в кошельке на мобильное устройство, ее можно передавать между собой бесплатно”, – разїяснил Михаил Видякин.

Как отметил эксперт, принципы хождения для е-гривны должны быть бесплатными. К примеру, передача 10 гривен физически наличными от одного лицу другому бесплатна.

“Такие же принципы должны быть и для электронной гривны. Ее ритмы и модели сейчас еще прорабатываются. Еще непонятно, какое влияние окажет электронная гривна на поведение экономических субъектов, и вдруг произойдет что-то негативное”, – говорит Видякин.

Отметим, пока нет ни одной страны, которая выпустила такую валюту, но все экспериментируют: Швеция и другие страны.

Мои fiнансы:

  • НБУ с 2016 года прорабатывает возможность внедрения е-гривны – национальной валюты на основе технологии блокчейн.
  • Внедрение е-гривны, по оценкам аналитиков банка, позволит минимизировать издержки на перевод денег между участниками платежного рынка и увеличить скорость переводов.
По материалам Finance.UA
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