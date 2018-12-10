В Украине запретили создавать парковки под жилыми домами

В соответствии с новыми нормами строительства планировать паркоместа для автомобилей внутри небольших жилых кварталов запрещено с 1 сентября 2018 года. Это требование относится к новым и текущим проектам застройки.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Насыщенные паркоместами жилые дворы представляют угрозу для благополучия жителей в случае чрезвычайной ситуации. Запаркованные автомобили препятствуют проезду скорой помощи или пожарной машины. В особенности это касается небольших жилых кварталов с периметральной застройкой, образующей закрытый квартал.

Именно к ним относятся новые нормы ГСН «Планировка и застройка территорий», где запрещают проектировать открытые парковки для машины внутри кварталов площадью 3 га. По плану стоянки должны быть организованы на поземных паркингах, многоэтажных гаражах или со стороны улицы.