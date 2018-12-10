Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 112 0

В Украине запретили создавать парковки под жилыми домами

В Украине запретили создавать парковки под жилыми домами

В соответствии с новыми нормами строительства планировать паркоместа для автомобилей внутри небольших жилых кварталов запрещено с 1 сентября 2018 года. Это требование относится к новым и текущим проектам застройки.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Насыщенные паркоместами жилые дворы представляют угрозу для благополучия жителей в случае чрезвычайной ситуации. Запаркованные автомобили препятствуют проезду скорой помощи или пожарной машины. В особенности это касается небольших жилых кварталов с периметральной застройкой, образующей закрытый квартал.

Именно к ним относятся новые нормы ГСН «Планировка и застройка территорий», где запрещают проектировать открытые парковки для машины внутри кварталов площадью 3 га. По плану стоянки должны быть организованы на поземных паркингах, многоэтажных гаражах или со стороны улицы.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина