Украина нарастила поставки курятины в ЕС

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Украина нарастила поставки курятины в страны Евросоюза.
Об этом свидетельствует статистическая отчетность Европейской комиссии.
За девять месяцев текущего года Украина экспортировала 94,8 тыс. тонн мяса птицы в ЕС. Это – почти на 68% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
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Так, в январе-сентябре 2018 года Украина продала европейцам курятины на 164 млн евро. В сравнении с 2016 годом, поставки украинской курятины в страны ЕС выросли в 1,7 раза.
Главные конкуренты Украины в борьбе за европейский рынок – Таиланд и Бразилия.
С начала года страны экспортировали 224 тыс. тонн и 598 тыс. тонн мяса птицы соответственно.
Рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 14,1%, бразильской – упал на 29,4%. В денежном выражении экспорт мяса птицы Таиландом в ЕС составил 723 млн евро, Бразилией – 455 млн евро.
Напомним, сегодня Украина – один из главных поставщиков курятины в мире. Причем, только за последний год стране удалось значительно улучшить свои позиции и подняться на 6-е место в глобальном рейтинге.
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