Евростат назвал самые богатые и самые бедные страны ЕС (инфографика)

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Статистическая служба Европейского Союза обнародовала данные о фактическом индивидуальном потреблении в 2017 году (Actual Individual Consumption, AIC), которое является показателем материального благосостояния домохозяйств.
Об этом сообщает Евростат.
Данные основаны на паритете покупательной способности, а также на последних показателях ВВП стран Евросоюза.
По данным статистического ведомства, в 2017 году показатель AIC на душу населения варьировался от 54% в Болгарии до 132% в Люксембурге.
В десяти странах-членах ЕС показатель был выше среднего показателя по ЕС. Самый высокий уровень был зарегистрирован в Люксембурге, на 32% выше среднего по ЕС, и в Германии – на 22%. За ними следовали Австрия, Дания и Великобритания, где были зафиксированы уровни примерно на 15% и 20% выше среднего по ЕС, и Бельгия, Финляндия, Нидерланды, Швеция и Франция, уровень которых на 10% выше среднего по ЕС.
Потребление на душу населения для 13 государств-членов находились на среднем по ЕС уровне или на 30% ниже. В Италии, Ирландии и на Кипре уровни были менее чем на 10% ниже среднего по ЕС, а в Испании, Литве, Чехии и Португалии были между 10% и 20% ниже.
Мальта, Словения, Греция, Польша, Словакия и Эстония находились между 20% и на 30% ниже среднего. В пяти государствах-членах AIC на душу населения был более чем на 30% ниже среднего показателя по ЕС. Латвия, Румыния, Хорватия и Венгрия были на 30-40% ниже, в то время как в Болгарии уровень AIC на душу населения более чем на 40% ниже среднего по ЕС.
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