Межбанк: доллар подняли избыточная гривневая ликвидность и объемные утренние продажи экспортной СКВ по высокой цене

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в среду относительно доллара на 9,49 коп., на торгах четверга понизился на 5,89 коп., оказавшись на уровне 27,8670 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 7,75 коп., составил 27,8775 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 13 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,80/27,84 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла до 27,900/27,935 UAH/USD, реагируя на сохранившийся объемный гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ, лишь немного, с уровня 68 766,7 млн. грн. к отметке 68 260,5 млн. грн., понизившийся со среды. Это – результат погашения НБУ депозитных сертификатов, проданных регулятором 07-го на сумму, превышающую 25,0 млрд. грн., среди которых бумаг overnight банки приобрели на 18,425 млрд. грн. Кроме того, Казначейство перечислило изрядные объемы субвенций на медицину и образование. Наконец, регулятор 12-го рефинансировал несколько системных банков на 4,459 млрд. грн. Напомним, что регламент межбанка исключал попадание «бюджетной» нацвалюты от Казначейства на валютные торги, но изрядной суммы «от щедрот» НБУ было достаточно, чтобы экспортеры прекратили продавать СКВ ради нацвалюты на «хозяйственные» нужды, выросшие на финише года. Однако, как известно, к четвергу заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо обязательно реализовать на межбанке.

Последнее предопределило отсутствие «раскачки» и начало «обязательных» продаж экспортерами буквально с 10.23 Киева, дав старт коррекции «американца». «Плотность» ранних продаж была очень велика, экспортеры торопились избавиться от СКВ, пока ее цена оставалась на высоком уровне. Тем не менее, объемные офера валюты вызвали динамичное снижение действующих цен. По состоянию на 11.10 СКВ была на отметке 27,84/27,86, а полдень межбанк встречал уровнями 27,82/27,84 UAH/USD.

На обеденный перерыв около 12.45 игроки ушли на фоне более низкого уровня СКВ (27,80/27,83 UAH/USD), который оставался действующим до 14.05 Киева.

С этого часа очередная волна «порционных» продаж возобновила пошаговое снижение курса доллара, затянувшееся на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов.

В районе отметки 27,785/27,820 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 13 декабря.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8670 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,80/ 27,88

евро – 31,63 / 31,64

российский рубль – 0,418/ 0, 419

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