Украина оказалась в хвосте рейтинга скорости мобильного интернета

Средняя скорость загрузки в украинских мобильных сетях составляет 10 мегабит в секунду. Это более чем в два раза ниже, чем при Wi-Fi-подключении – 21,9 Мбит/с. К таким выводам пришли аналитики Open Signal в обнародованном отчете The State of Wifi vs Mobile Network Experience as 5G Arrives.

Эксперты включили Украину в список стран, в которых проводная инфраструктура «немного сильнее», чем сотовые сети. Неудивительно, ведь давно завоевавшее весь мир «четвертое поколение» мобильной связи начало развиваться в нашей стране только в 2018 году.

Компания Ookla, известная своим сервисом Speedtest, в своем исследовании за октябрь этого года поставила Украину на 79 место (из 124) среди самых быстрых «мобильных» стран. Средняя скорость загрузки в наших сотовых сетях составляла 17,9 Мбит/с, а upload – 9,76 Мбит/с.

Это значительно хуже, чем у мировых лидеров – Норвегии и Исландии, чьи граждане получают в смартфоне доступ к сети на скорости свыше 67 Мбит/с.

С проводным широкополосным доступом дела у нас обстоят значительно лучше – 47 место. Отечественные интернет-провайдеры в среднем обеспечивали download и upload на уровне 40,72 Мбит/с и 41,13 Мбит/с. Что довольно-таки неплохо, если сравнить со среднемировыми 50,88 Мбит/с и 25,52 Мбит/с. В этой категории Украина «проиграла» Тринидаду и Тобаго (46-я позиция в глобальном рейтинге), но опередила Беларусь (48-е место).

Между тем, нерасторопность нашего интернета оправдывает его стоимость. В этом вопросе Украина неизменно занимает высшие строки рейтинга.