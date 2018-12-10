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Запорожский комбинат забрали у компании Фирташа

Запорожский комбинат забрали у компании Фирташа

Центральный апелляционный хозяйственный суд вернул в собственность государства “Запорожский титано-магниевый комбинат” (ЗТМК) в иске о расторжении договора между комбинатом и компанией бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Facebook.

В частности, речь идет о расторжении соглашения по созданию совместного предприятия с оффшорной компанией Фирташа “Толексис Трейдинг Лимитед”, зарегистрированной на Кипре. Создание совместного предприятия позволило Фирташу фактически получить комбинат в собственность. Решением суда государству возвращается целостный имущественный комплекс комбината.

“Следовательно, согласно положениям Хозяйственного процессуального кодекса Украины, после принятия такое решение апелляционного суда вступает в законную силу”, – подчеркнули в САП.

Добавим, комбинат заключил соглашение с компанией “Толексис Трейдинг Лимитед” в 2013 году по результатам проведенного конкурса Фондом госимущества Украины якобы для привлечения инвестиций на внедрение современных технологий на комбинате. Тогда же было образовано ОООЗТМК”.

По материалам РБК-Украина
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