Банкротство ЗАЗа: радоваться, печалиться или искать перспективы?

Информация о возможном банкротстве ЗАЗа у значительной части наших граждан вызвала нескрываемую радость. В их представлении именно владельцы ЗАЗа виновны в высоких ценах на импортные автомобили. По их мнению, если в Украине не будет собственного автопроизводства, тогда не будет существовать аргументов для установления высоких ставок пошлин и акциза на автомобили и наконец можно будет ввозить дешевые подержанные авто.

К сожалению, на уровне не только рядовых граждан, но и некоторых экспертов, бытует похожее мнение. Они довольно уверенно отмечают, что Украине вовсе не нужно иметь собственное автопроизводство. Или если кто-то захочет его создать, то это уже личное дело, которому государство не должно помогать.

В связи с этим вспомнил два показательных примера – один в США, другой – в Европе.

Так, месяц назад в одном из иностранных СМИ была статья о серьезных финансовых проблемах у двух гигантов американской промышленности – компаний GE и FORD. У них значительная долговая нагрузка, а главное – затянули с внедрением новейших образцов продукции пятого и шестого технологического уклада, поэтому отстают сейчас от основных конкурентов. Это привело к существенному падению котировок акций этих компаний. Их финансовое состояние оценивают как близкое к банкротству. Банкротство может стать еще более реальным, если Федеральная резервная система (ФРС – центральный банк США) примет решение о дальнейшем повышении учетной ставки.

Это, вроде бы, должно было вызвать бегство всех инвесторов от акций этих компаний. Вместо этого, реакция совсем иная. Все задаются вопросом – не пора ли скупать их? То есть, несмотря на действительно сложное финансовое состояние этих компаний, даже предположений нет, что американское правительство допустит банкротство этих символов американской экономики. Все уверены, что правительство сделает все, чтобы тем или иным способом обеспечить возобновление их финансового состояния. Ибо за этими компаниями стоят сотни тысяч сотрудников, не говоря уже о еще большем количестве сотрудников компаний, которые обеспечивают производство комплектующих для них. И это не только вопрос рабочих мест, благосостояния сотен тысяч семей, возможных потерь миллионов мелких держателей акций этих компаний.

Важно также, что эти компании производят сложную технологическую продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости, что и формирует мощь американской экономики. Посему американское государство будет делать все, чтобы помочь этим и другим мощным производственным компаниям, которые формируют становой хребет американской экономики.

Другой пример – из Европы. Итальянское правительство подало жалобу в Еврокомиссию на Словакию. Последняя предоставила индивидуальные налоговые льготы итальянской компании, занимающейся производством бытовой техники – и та перевела свою промышленные мощности в Словакию.

Эти примеры наглядно свидетельствуют, что правительства западных стран, способствуя общему положительному инвестиционному климату, не остаются в стороне от вопросов индивидуальной поддержки развития компаний, занимающихся производством сложной техники.

Пример Словакии особенно показателен в связи с тем, что эта страна создала максимально благоприятные условия для автомобилестроения – и это позволило привлечь транснациональные автоконцерны.

Поэтому вопрос – нужно ли Украине собственное производство легковых автомобилей и способна ли она обеспечить условия для его развития и динамичного развития – даже не должен стоять. Пример многих стран на разных континентах с практическим опытом содействия развитию автомобилестроения показывает, как это делают.

Страна с 40-миллионным населением и без собственного автопроизводства – в современном мире это выглядит как нечто странное. Это скорее результат не так отсутствия капиталов, креативных людей и идей, как несостоятельности правительства и народных избранников осознать необходимость такого полноценного производства в стране.

Но если так, то задача состоит не в том, чтобы уничтожить ЗАЗ, вывезти оттуда довольно современное оборудование – и радоваться этому.

На самом деле, необходима осознанная государственная политика развития автомобилестроения, которая позволит привлечь в Украину мировые автоконцерны.

Как мне кажется, для этого стоит, во-первых, определить направление развития в автомобилестроении. Таким мог бы быть электромобиль. Это очевидный мейнстрим развития автомобилестроения в мире. Он технологически проще, имеет меньше комплектующих, соответственно – меньше смежных производств.

Во-вторых, необходимо дать беспрецедентные налоговые преференции на десять – или даже пятнадцать – лет для главного производства электромобилей и всех смежных производств, если половина их продукции идет на нужды электростроения. Это должно касаться снижения ставок налога на прибыль (налога на выведенный капитал) и на доходы физических лиц до десяти процентов, уплаты ЕСВ только с двух минимальных зарплат, отмены или уменьшения до минимума ставки платы за землю. Также необходимо предоставление отсрочки уплаты НДС при покупке комплектующих (до 365 дней) и производственного оборудования (до 730 дней). Причем, вне зависимости – импортного или отечественного производства.

Такие налоговые льготы должны быть применены при достижении определенного уровня локализации – например, не менее 35 процентов с требованием постепенного (в течение нескольких лет) повышения до 65-70 процентов. Также должны быть требования относительно постепенного наращивания части экспорта этих электромобилей. Это демонстрировало бы их конкурентоспособность на внешних рынках.

В-третьих, необходима национальная программа содействия приобретению электромобилей для граждан и для коммерческих нужд. Это может быть в виде налоговых льгот для физических лиц и доступ к дешевым кредитам по лизинговым схемам – для коммерческих потребителей.

Уверен, что при таких законодательно закрепленных налоговых преференциях мы сможем привлечь в производство электромобилей мощные иностранные автоконцерны.

И последнее. Одна из причин нелюбви к ЗАЗу связана с тем, что граждане не без оснований воспринимают эту компанию просто, как частную собственность одного или нескольких человек. Поэтому соответственно – и налоговые преференции тоже тогда воспринимаются как предоставляемые в интересах именно этих лиц. Такое отношение к ЗАЗу можно было бы изменить, если бы нынешние владельцы оставили себе только 25 процентов акций, с последующим сокращением своего портфеля до 10 процентов. Еще 35-40 процентов акций должно быть предложено иностранному автоконцерну и одному из международных финансовых институтов. Например, ЕБРР. А вот все остальные акции должны быть размещены исключительно между гражданами Украины. Причем, на время действия налоговых льгот ни одно физическое лицо не должно обладать более 0,005 процента акций. При таких условиях акционерами могли бы стать десятки и даже сотни тысяч граждан. Они бы уже воспринимали этот автоконцерн как подлинно народный.

Так что нам следует искать пути возрождения автомобилестроения, а не радоваться дальнейшему превращению Украины в сырьевой придаток развитых стран, способный экспортировать только сырье. Нам надо импортировать готовую продукцию, в том числе и легковые автомобили.

Борис Кушнирук