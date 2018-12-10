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ЕС выделил 4 млн евро на оказание гуманитарной помощи Донбассу

ЕС выделил 4 млн евро на оказание гуманитарной помощи Донбассу

Евросоюз выделил 4 млн евро на оказание гуманитарной помощи населению востока Украины в связи с наступлением зимнего сезона. Об этом заявил комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисами Кристос Стилианидес.

Как сообщается, это увеличивает гуманитарную помощь ЕС в Украине до 116 млн евро с 2014 года.

“Гражданское население на востоке Украины продолжает страдать после четырех лет конфликта. Европейский Союз продолжает поддерживать всех нуждающихся, где бы они ни находились. Это наш гуманитарный и моральный долг. Новое финансирование позволит нам оказывать помощь неконтролируемым правительством районам, где гуманитарная ситуация остается очень сложной”, – сказал Стилианидес.

Отметим, Миссия Международного комитета Красного Креста направила очередную партию гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию Донбасса.

Грузовики перевозили для жителей Донецкой области продуктовые и гигиенические наборы, канцелярские принадлежности, строительные материалы и одежду общим весом более 147 тонн.

Добавим, пророссийские боевики 9 декабря обстреляли жилые дома на Донбассе. Было зафиксировано как минимум восемь разрушенных жилых домов на 150-метровом участке улицы в поселке Чигари в Пивденном (бывшее Ленинское) на северо-востоке от Донецка.

По материалам РБК-Украина
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