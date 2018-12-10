На выплату пенсий в декабре добавили 10,7 млрд грн

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Сегодня в Украине вступил в силу закон об изменениях в Государственный бюджет на 2018 год, которым, в частности предусматривается переброска в бюджете 10,7 млрд грн на выплату пенсий в этом году.
Соответствующий закон опубликован в парламентской газете “Голос Украины” накануне.
Читайте также: Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банк
“Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (т.е. 13 декабря – ред.)”, – говорится в тексте закона.
Верховная Рада внесла изменения в Государственный бюджет Украины на 2018 год в части увеличения расходов на выплату пенсий, доплат за работу в Чернобыльской зоне и увеличение финансирования на антарктическую станцию “Академик Вернадский” 6 декабря. Документ предусматривает увеличение расходов на выплату пенсий в размере 10 777,6 млн грн (по общему и специальному фонду).
С 1 декабря размер минимальной пенсии в Украине составляет 1497 гривен. Максимальная пенсия достигла почти 15 тыс. грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начали за бесценок продавать «еврономера»8 ч. назад - 5633 22
Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банкВчера, 20:00 - 2517 21
Украинцы будут платить пеню за долги по коммуналке4 ч. назад - 2328 12
Потребители газа без счетчиков начали получать платежки с доначислениями за 30 месяцев3 ч. назад - 1975 10
ДТЭК и Vestas начинают строительство Орловской ВЭС стоимостью 135 млн евро9 ч. назад - 1210 10
Украинцы начали за бесценок продавать «еврономера»8 ч. назад - 5633 22
Samsung прекращает производство смартфонов в Китае11 ч. назад - 4381 5
Илон Маск замахнулся на заводы General MotorsВчера, 22:30 - 3457 1
Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банкВчера, 20:00 - 2517 21
Украинцы будут платить пеню за долги по коммуналке4 ч. назад - 2328 12
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1080
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2415 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1814 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5485 6
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2211 2