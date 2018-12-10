На выплату пенсий в декабре добавили 10,7 млрд грн

Сегодня в Украине вступил в силу закон об изменениях в Государственный бюджет на 2018 год, которым, в частности предусматривается переброска в бюджете 10,7 млрд грн на выплату пенсий в этом году.

Соответствующий закон опубликован в парламентской газете “Голос Украины” накануне.

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“Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (т.е. 13 декабря – ред.)”, – говорится в тексте закона.

Верховная Рада внесла изменения в Государственный бюджет Украины на 2018 год в части увеличения расходов на выплату пенсий, доплат за работу в Чернобыльской зоне и увеличение финансирования на антарктическую станцию “Академик Вернадский” 6 декабря. Документ предусматривает увеличение расходов на выплату пенсий в размере 10 777,6 млн грн (по общему и специальному фонду).

С 1 декабря размер минимальной пенсии в Украине составляет 1497 гривен. Максимальная пенсия достигла почти 15 тыс. грн.