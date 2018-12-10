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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,578 млн и 24,877 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 27). Максимальный курс продажи доллара 28,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,04-28,05 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 72 активных заявок по доллару на сумму более 52,455 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,1000 – 1 000
28,0700 – 1 000
28,0200 – 2 000
28,0000 – 10 000
28,0000 – 10 000
28,0000 – 1 000
28,0000 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0000 – 6 500
28,0100 – 22 000
28,0100 – 5 000
28,0100 – 4 000
28,0100 – 22 000
28,0100 – 20 000
28,0100 – 8 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0439 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9690 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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