По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,578 млн и 24,877 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 27). Максимальный курс продажи доллара 28,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,04-28,05 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 72 активных заявок по доллару на сумму более 52,455 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1000 – 1 000

28,0700 – 1 000

28,0200 – 2 000

28,0000 – 10 000

28,0000 – 10 000

28,0000 – 1 000

28,0000 – 30 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 6 500

28,0100 – 22 000

28,0100 – 5 000

28,0100 – 4 000

28,0100 – 22 000

28,0100 – 20 000

28,0100 – 8 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0439 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9690 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.