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Европарламент одобрил соглашение о свободной торговле с Японией

Европарламент одобрил соглашение о свободной торговле с Японией

Европейский парламент одобрил соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Японией, которое вступит в силу 1 февраля 2019 года.

Японский парламент уже ранее ратифицировал этот документ, который был подписан лидерами Японии и ЕС в июле этого года.

Договор, готовившийся с 2013 года, призван упразднить практически все таможенные пошлины и прочие торговые барьеры для повышения темпов экономического роста и создания новых рабочих мест. Так, он отменяет для европейских производителей продовольственных товаров таможенные пошлины на ввоз в Японию переработанной свинины, а также определенных сортов сыра и вина.

В Евросоюзе отмечают, что это сулит огромную выгоду европейским фермерам. Японская сторона в свою очередь заинтересована прежде всего в снижении пошлин на промышленные товары, в особенности автомобили. В настоящий момент японские легковые автомобили облагаются в ЕС пошлинами в размере 10%, а грузовые – от 10 до 22%.

На долю Евросоюза и Японии приходится более трети мирового ВВП. Брюссель ожидает существенного роста экспорта, поскольку вступление договора в силу позволит экспортерам ЕС ежегодно экономить около 1 млрд евро.

Договор с Токио – наиболее масштабное из соглашений о свободной торговле, заключенных на настоящий момент Евросоюзом.

По материалам Deutsche Welle
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