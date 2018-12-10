ЦБТ: прибыльный бизнес постройте с нами

В наше время, когда стремительно развиваются технологии, открываются новые горизонты для тех, кого больше привлекает работа на себя, а не на «дядю». Но как дать быстрый старт своему бизнесу? Какую нишу выбрать, чтобы не было конкурентов? Как начать зарабатывать, опираясь на свой интеллект? Ответ на эти вопросы дает группа компаний Центр Биржевых Технологий. Прибыльный бизнес можно начать, пройдя обучение по программе «ЦБТ Беластиум», разработанной ведущими специалистами компании. Благодаря этому уникальному курсу тысячи трейдеров по всему миру зарабатывают на финансовых рынках и воплощают мечты в жизнь.

Глава группы компаний ЦБТ Богдан Троцько рекомендует: «ЦБТ Беластиум» — проверенная временем и трейдерами система обучения

Центр Биржевых Технологий — первая в нашей стране компания, которая начала заботиться о финансовой грамотности украинцев и помогать им в создании источников пассивного дохода. «Уже более 20 лет консультанты ЦБТ проводят семинары, бизнес-тренинги, обучающие курсы по инвестициям и трейдингу, одним из направлений которого является селфтрейдинг. Его суть в том, что трейдер самостоятельно разрабатывает стратегию и использует в торговле на финансовых рынках собственные деньги — работает на себя. Все необходимые для этого знания дает уникальный обучающий курс «ЦБТ Беластиум», разработанный в компании ЦБТ. Прибыльный бизнес — готовая модель всего за 10 занятий, и вы сразу же начинаете зарабатывать», — рассказывает о курсе руководитель ЦБТ Богдан Троцько.

Курс CBT Belastium ведут трейдеры и аналитики с многолетним опытом. В условиях постоянно меняющегося рынка курс дополняется новыми наработками профессионалов. Примечательно, что обучаться можно как в офисе ЦБТ, так и дистанционно, посредством Skype или любого другого мессенджера. Также вы можете выбрать форму обучения — групповые или индивидуальные занятия. В любом случае, большая часть учебного времени — примерно 80% — отводится на практику, а 20% занятий —на овладение теорией. Выпускникам курса предоставляется возможность бесплатно посещать мастер-классы финансовых консультантов ЦБТ, профи-курсы и Market-discussions.

Создайте с компанией ЦБТ прибыльный бизнес в любой точке мира

«ЦБТ Беластиум» — это курс, в основу которого заложены различные виды анализа, отработанные тактики, торговые системы, мани-менеджмент и работа с психологической составляющей. Получив все необходимые знания, умения и навыки, начинайте зарабатывать и реализовывать свои планы.

Рекомендованный компанией Центр Биржевых Технологий прибыльный бизнес имеет массу преимуществ:

трейдер самостоятельно выбирает время работы и место работы — торговать можно с ПК, ноутбука, планшета или смартфона в любой точке земного шара, где есть доступ в Интернет;

трейдер ни от кого не зависит и получает деньги за собственную интеллектуальную работу;

отсутствие конкуренции, бюрократии, взяточников;

в любой момент можно закрыть бизнес и забрать свои деньги.

Не тратьте понапрасну такой ценный ресурс, как время. Переходите по ссылке на страницу ЦБТ Беластиум и получайте модель высокодоходного бизнеса, пройдя обучение по уникальной программе. Уже спустя 10 дней вы начнете стабильно зарабатывать на финансовых рынках и обретете желанную финансовую независимость.