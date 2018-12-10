Госорганы обяжут подключаться к электронным сервисам

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру юстиции Павлу Петренко до конца декабря 2018 года разработать и внести на рассмотрение правительства проекты постановлений Кабмина об обязательном подключении органов местного самоуправления к электронным сервисам.
«До конца месяца (декабря 2018 года — ред.) на заседание правительства вынести все вопросы относительно обязательного подключения к электронным сервисам всех органов местного самоуправления и государственных органов власти… В том числе — внедрение электронных аукционов на продажу леса, а также Минфин пусть подключится относительно обнародования расходов местных бюджетов”, — сказал В.Гройсман в ходе правительственного заседания в среду.
При этом премьер-министр добавил, что норма может заработать не с начала 2019 года, а с февраля-2019.
Как отметил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, по состоянию на 12 декабря через электронные аукционы были проданы права аренды на 25 земельных участков, причем стартовая цена лота с 8% от нормативно-денежной оценки выросла в среднем до 18,2%. Местные бюджеты получат около 2 млн грн за продажу прав аренды этих земельных участков, отметил М.Мартынюк.
«Постепенное внедрение прав аренды земельных участков через электронные аукционы приводит к тому, что государственная земля в Украине передается в аренду по цене, которая существенно превышает передачу такой земли частными лицами… Собственники паев должны объединяться, чтобы они могли лучше отстаивать свои права», — подчеркнул М.Мартынюк.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начали за бесценок продавать «еврономера»3 ч. назад - 3052 14
Насиров: я продолжу работу в ГФСВчера, 15:00 - 1995 13
Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банкВчера, 20:00 - 1706 12
Нафтогаз в этом году обеспечил 18% поступлений госбюджетаВчера, 12:30 - 553 12
Порошенко выделил 500 млн грн на компенсацию убытков "Укрпочты" за доставку пенсийВчера, 11:30 - 815 11
Украинцы начали за бесценок продавать «еврономера»3 ч. назад - 3052 14
Илон Маск замахнулся на заводы General MotorsВчера, 22:30 - 2409 1
Samsung прекращает производство смартфонов в Китае7 ч. назад - 2405 2
Насиров: я продолжу работу в ГФСВчера, 15:00 - 1995 13
"Киевводоканал" просит оплатить счета за воду, не дожидаясь платежкиВчера, 16:30 - 1791 6
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1004
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2348 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1788 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5406 6
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2174 2