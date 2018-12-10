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Госорганы обяжут подключаться к электронным сервисам

Госорганы обяжут подключаться к электронным сервисам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру юстиции Павлу Петренко до конца декабря 2018 года разработать и внести на рассмотрение правительства проекты постановлений Кабмина об обязательном подключении органов местного самоуправления к электронным сервисам.

«До конца месяца (декабря 2018 года — ред.) на заседание правительства вынести все вопросы относительно обязательного подключения к электронным сервисам всех органов местного самоуправления и государственных органов власти… В том числе — внедрение электронных аукционов на продажу леса, а также Минфин пусть подключится относительно обнародования расходов местных бюджетов”, — сказал В.Гройсман в ходе правительственного заседания в среду.

При этом премьер-министр добавил, что норма может заработать не с начала 2019 года, а с февраля-2019.

Как отметил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, по состоянию на 12 декабря через электронные аукционы были проданы права аренды на 25 земельных участков, причем стартовая цена лота с 8% от нормативно-денежной оценки выросла в среднем до 18,2%. Местные бюджеты получат около 2 млн грн за продажу прав аренды этих земельных участков, отметил М.Мартынюк.

«Постепенное внедрение прав аренды земельных участков через электронные аукционы приводит к тому, что государственная земля в Украине передается в аренду по цене, которая существенно превышает передачу такой земли частными лицами… Собственники паев должны объединяться, чтобы они могли лучше отстаивать свои права», — подчеркнул М.Мартынюк.

По материалам Hubs
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