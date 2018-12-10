Европарламент принял резолюцию против "Северного потока-2"

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Депутаты Европарламента назвали проект по строительству газопровода “Северный поток-2” “политическим, который несет угрозу европейской энергетической безопасности”.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Резолюцию поддержали 433 парламентария, 105 высказались против, 30 – воздержались.
В документе говорится, что Европарламент считает роль Украины ключевой в европейской сети энергообеспечения.
Как сообщалось, 12 декабря Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода “Северный поток-2”.
В резолюции против завершения строительства российского газопровода, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от “Северного потока-2”.
Кроме этого, выражается поддержка введению санкций в отношении газопровода согласно части 232 “Закона о противодействии противникам Америки путем санкций”.
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