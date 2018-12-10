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Европарламент принял резолюцию против "Северного потока-2"

Европарламент принял резолюцию против "Северного потока-2"

Депутаты Европарламента назвали проект по строительству газопровода “Северный поток-2” “политическим, который несет угрозу европейской энергетической безопасности”.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Резолюцию поддержали 433 парламентария, 105 высказались против, 30 – воздержались.

В документе говорится, что Европарламент считает роль Украины ключевой в европейской сети энергообеспечения.

Как сообщалось, 12 декабря Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода “Северный поток-2”.

В резолюции против завершения строительства российского газопровода, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от “Северного потока-2”.

Кроме этого, выражается поддержка введению санкций в отношении газопровода согласно части 232 “Закона о противодействии противникам Америки путем санкций”.

Справка finance.ua:

  • Строительство газопровода “Северный поток-2” через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.
  • Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода “Северный поток-2”, сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.
  • С конца 2019 года газотранспортный коридор “Северный поток-2” должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.
По материалам Украинская правда
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