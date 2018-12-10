На сколько вырастут тарифы на отопление для украинцев

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Нынешняя зима ударит по карману жителей многоквартирных домов, которые не получают субсидии: Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) начала утверждать новые тарифы на тепло, которые подают им компании – производители этой услуги, в связи с тем, что газ, который идет на подогрев теплоносителя, с октября подорожал на 23,5%. В среднем, как и прогнозировали эксперты энергорынка и Минсоцполитики, тепло подорожает на 18%, но в некоторых городах, например в Киеве, рост цен на тепло окажется больше — на 22,3%. При этом для получателей субсидий (их более 5 млн человек), по словам министра соцполитики Андрея Ревы, ничего не изменится — за них доплатит государство.
Когда и сколько
По информации НКРЭКУ, повышенные расценки вступят в силу с 1 января 2019 г., а первые платежки с увеличившимися суммами люди получат после 1 февраля. “Сегодня” оценила, на сколько подорожает тепло в городах-миллионниках, а также в каком из облцентров оно самое дорогое и самое дешевое. Как видно из инфографики, среди облцентров лидирует Кропивницкий, среди миллионников — Харьков. В то же время в Днепре, где несколько поставщиков тепла, для жителей трех жилмассивов, расположенных рядом с Приднепровской ТЭС, гигакалория стоит всего 800 грн, или почти вдвое дешевле, чем в среднем по городу. Более того, по данным НКРЭКУ, тарифы даже удалось снизить с января на 2% Как разъяснили нам в городском КП “Комэнергосервис”, обслуживающем эти жилмассивы, они не используют дорогой газ, а получают теплоноситель нужной температуры непосредственно от ТЭС. А тарифы снижены за счет модернизации теплосетей и сокращения теплопотерь.
Противоположный пример — Одесса, где до сих пор горвласти не утвердили расценки на тепло, так как решили их поднять сразу… на 52% при оплате по счетчикам тепла и на 72% при оплате по нормам. В итоге стоимость Гкал в Одессе может оказаться самой высокой в стране, а одесситам придется уплатить за обогрев 2-комнатной квартиры площадью 50 кв. м в 1,5—1,7 раза больше, или сразу на 1100 грн! НКРЭКУ такое повышение утверждать отказывается, и, как нам сообщили в мэрии Одессы, пока люди рассчитываются по-старому, а когда тарифы повысят, то доплачивать потребителям за прошлые месяцы не придется. Пока, правда, неясно, за чей счет погасят накопившиеся перед “Одессаоблгазом” долги за подорожавший газ, ведь предприятия ЖКУ работают с нулевой прибылью.
Должок!
Впрочем, по словам энергоэксперта Валентина Землянского, проблема долгов за газ не решена в масштабах всей страны. Структуры теплокоммунэнерго в ноябре и декабре покупали газ по новым ценам, а тепло поставляли и будут поставлять до конца декабря по старым тарифам, разъяснил Землянский.
“Кто покроет убытки коммунальщиков за поставки тепла, пока неизвестно, — анализирует Землянский. — Не исключаю, что “Нафтогаз” может потребовать погасить долги за счет местных бюджетов либо начнет арестовывать счета облгазов, что приведет к вымыванию средств, предназначенных для модернизации и ремонта газовых сетей и снижению качества услуг для населения”.
Александр Панченко, Полина Мордынская
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