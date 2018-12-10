Украина может получить второй кредитный транш от Евросоюза через 3 месяца

Украина может получить второй кредитный транш от Евросоюза в размере €500 млн. уже через 3 месяца, спрогнозировал UBR.ua старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович. Но сразу уточнил, что это «при позитивной оценке выполнения критериев».

«Выделение каждого транша происходит при выполнении программы МВФ и позитивной оценке Еврокомиссией макроэкономических и структурных реформ. Меморандум, ратифицированный Верховной Радой в ноябре, предполагает оценку целого ряда реформ в привязке к каждому из двух траншей. Поэтому требования уже есть, часть из них уже выполнена», — заметил Котович.

В числе требований Евросоюза были:

активизация приватизации государственных объектов. Продажа не менее 200 объектов и реформа системы управления госпредприятиями (с созданием «Укрэнерго» в том числе);

утверждение набсоветов госбанков;

возврат и реализация плохих активов банков;