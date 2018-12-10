Украина может получить второй кредитный транш от Евросоюза через 3 месяца

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Украина может получить второй кредитный транш от Евросоюза в размере €500 млн. уже через 3 месяца, спрогнозировал UBR.ua старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович. Но сразу уточнил, что это «при позитивной оценке выполнения критериев».
«Выделение каждого транша происходит при выполнении программы МВФ и позитивной оценке Еврокомиссией макроэкономических и структурных реформ. Меморандум, ратифицированный Верховной Радой в ноябре, предполагает оценку целого ряда реформ в привязке к каждому из двух траншей. Поэтому требования уже есть, часть из них уже выполнена», — заметил Котович.
В числе требований Евросоюза были:
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