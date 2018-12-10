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Украина может получить второй кредитный транш от Евросоюза через 3 месяца

Украина может получить второй кредитный транш от Евросоюза через 3 месяца

Украина может получить второй кредитный транш от Евросоюза в размере €500 млн. уже через 3 месяца, спрогнозировал UBR.ua старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович. Но сразу уточнил, что это «при позитивной оценке выполнения критериев».

«Выделение каждого транша происходит при выполнении программы МВФ и позитивной оценке Еврокомиссией макроэкономических и структурных реформ. Меморандум, ратифицированный Верховной Радой в ноябре, предполагает оценку целого ряда реформ в привязке к каждому из двух траншей. Поэтому требования уже есть, часть из них уже выполнена», — заметил Котович.

В числе требований Евросоюза были:

  • активизация приватизации государственных объектов. Продажа не менее 200 объектов и реформа системы управления госпредприятиями (с созданием «Укрэнерго» в том числе);
  • утверждение набсоветов госбанков;
  • возврат и реализация плохих активов банков;
  • изменения в системе предотвращения отмывания средств, как того требует Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
По материалам УБР
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