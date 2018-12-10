В бюджете Киева выделят 100 миллионов гривен на программу утепления домов 70/30

В бюджете Киева на 2019 год планируют выделить 100 миллионов гривен на программу энергоэффективности 70/30. Это вдвое больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщил советник городского головы Дмитрий Белоцерковец.

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Согласно программе, 70% стоимости работ по повышению энергоэффективности оплачивает город, а 30% собирают жители домов с ОСМД или ЖСК (жилищно-строительный кооператив). Дома, которые будут участвовать в программе 70/30, выбирают на конкурсе по результатам энергоаудита: специалисты обследуют состояние дома и готовят рекомендации по его термомодернизации (обустройство нового теплового пункта, ремонт крыши, установка энергосберегающих окон и дверей, утепление фасада, замена освещения на более энергоэффективное).

В этом году создана еще одна программа капитальных ремонтов многоквартирных домов любой формы управления. На нее город выделит 30 миллионов гривен.

По этой программе, ремонт и замена лифтов на 95% оплачивается из городского бюджета и на 5% – за счет жителей; капитальный ремонт кровель – в соотношении 90/10; ремонт и замена внутридомовых инженерных сетей – 85/15.