Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 28 0

В бюджете Киева выделят 100 миллионов гривен на программу утепления домов 70/30

В бюджете Киева выделят 100 миллионов гривен на программу утепления домов 70/30

В бюджете Киева на 2019 год планируют выделить 100 миллионов гривен на программу энергоэффективности 70/30. Это вдвое больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщил советник городского головы Дмитрий Белоцерковец.

Читайте также: В Киеве на образование выделили более 52 млрд грн на ближайшие пять лет

Согласно программе, 70% стоимости работ по повышению энергоэффективности оплачивает город, а 30% собирают жители домов с ОСМД или ЖСК (жилищно-строительный кооператив). Дома, которые будут участвовать в программе 70/30, выбирают на конкурсе по результатам энергоаудита: специалисты обследуют состояние дома и готовят рекомендации по его термомодернизации (обустройство нового теплового пункта, ремонт крыши, установка энергосберегающих окон и дверей, утепление фасада, замена освещения на более энергоэффективное).

В этом году создана еще одна программа капитальных ремонтов многоквартирных домов любой формы управления. На нее город выделит 30 миллионов гривен.

По этой программе, ремонт и замена лифтов на 95% оплачивается из городского бюджета и на 5% – за счет жителей; капитальный ремонт кровель – в соотношении 90/10; ремонт и замена внутридомовых инженерных сетей – 85/15.

По материалам Хмарочос
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Энергетика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина