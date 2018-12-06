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Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Vodafone

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Vodafone

Еврокомиссия объявила в среду, 12 декабря, о начале углубленного расследования по делу о приобретении компанией Vodafone активов телекоммуникационной компании Liberty global’s в Германии, Венгрии, Румынии и Чешской Республике.

Сообщение об этом содержится на сайте Европейской Комиссии.

“Европейская комиссия обеспокоена тем, что такое поглощение может снизить конкуренцию в Германии и в Чешской Республике. В частности, в Чехии провайдеры телекоммуникационных услуг могут оказаться отрезанными от вторичного рынка мобильных услуг, интернет-услуг и телевизионных услуг. В Германии такая трансакция может исключить конкуренцию с новыми компаниями, сократить количество игроков на рынке и снизить мотивы Vodafone к конкуренции с операторами, которые остаются на рынке страны”, – говорится в сообщении.

В частности, обеспокоенность Еврокомиссии вызвана возможным негативным влиянием этой закупки на стремление компаний к развитию сетей следующего поколения и на инвестиции в эту отрасль. Такое развитие потенциально может привести к снижению качества телекоммуникационных услуг и монопольному увеличению их стоимости.

Компетентные структуры Германии в сфере конкуренции формально обратились к Еврокомиссии с требованием рассмотреть дело. Согласно регуляторным правилам ЕС в сфере закупок, Еврокомиссия должна рассмотреть дело и вынести решение относительно этой транзакции в течение 90 дней, до 2 мая 2019 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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