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Facebook научил ИИ предугадывать перемещения пользователя

Facebook научил ИИ предугадывать перемещения пользователя

Facebook подал заявку на патент на искусственный интеллект, который на основе данных о прошлых перемещениях пользователя угадывает, куда он пойдет дальше.

Нейросеть прогнозирует, куда может пойти человек, исходя из прошлых зарегистрированных перемещений. Например, если пользователь находится в тренажерном зале, алгоритм оценивает вероятность того, может ли он после отправиться в ресторан.

Если ответ утвердительный, ИИ добавит в его ленту новостей на Facebook рекламу ближайшего ресторана или заведения, где пользователь недавно был.

Другая разработка строится на больших данных — алгоритм анализирует информацию о пользователях на основе сигналов Wi-Fi, Bluetooth, сотовой связи и NFC-меток. Затем нейросеть объединяет пользователей в группы. Например, люди, которые, находясь в одном кинотеатре, ищут поблизости Starbucks, будут включены в одну категорию. Каждому из них ИИ поставит в ленту рекламу ближайшего Starbucks, решив, что после просмотра фильма человек, скорее всего, отправится туда.

По материалам hightech.fm
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