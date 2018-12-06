Межбанк: доллар к 27,81 вырос на избыточной гривневой ликвидности, уронившей продажи СКВ экспортерами

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Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 6,36 коп., на торгах среды понизился на 9,49 коп., оказавшись на уровне 27,8081 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 8,76 коп., составил 27,80 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 12 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,70/27,72 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла до цифры 27,76/27,79 UAH/USD, реагируя на сохранившийся изрядный гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ, лишь немного, с уровня 68 886,9 млн грн к отметке 68 766,7 млн грн, понизившийся со вторника. Это – результат погашения НБУ депозитных сертификатов, проданных регулятором 07-го на сумму, превышающую 25,0 млрд грн, среди которых бумаг overnight банки приобрели на 18,425 млрд грн. Кроме того, Казначейство перечислило изрядные объемы субвенций на медицину и образование. Хотя регламент межбанка исключал попадание этой «бюджетной» гривни на торги межбанка, изрядной суммы «от щедрот» НБУ было достаточно, чтобы экспортеры прекратили продавать СКВ ради нацвалюты на текущие хозяйственные нужды, выросшие на финише года.
Таким образом, на межбанк попадала лишь обязательная для реализации там часть экспортной выручки, которую стремившиеся продать ее по более высокой цене экспортеры начали «придерживать», дав старт росту курса доллара.
Последний к 10.33 Киева поднялся до 27,77/27,79, а спустя 20 минут обосновался на отметке 27,77/27,79 UAH/USD, которую не покидал до 11.40, когда наступила вторая волна роста, поднявшая «американец» вначале к 27,80/27,84, а полдень СКВ встретила уже на цифре 27,84/27,86 UAH/USD.
Со слов непосредственных участников сессии, это «зеленое» ралли было лишено приличной ликвидности сделок – доллар по выросшему курсу приобретали лишь в случае крайней необходимости. Поэтому «американец» задержался на этой отметке до 13.40 Киева, ограничившись в этот час расширением спреда до 27,84/27,88 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими, по сути, до самого завершения сессии, «американец» на опустевшем межбанке не покидал эту цифру.
В районе отметки 27,84/27,88 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 12 декабря.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8081 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,840 / 27,880
евро – 31,559 / 31,601
российский рубль – 0,4189 / 0,4197
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1356 / 1,1357
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