Депутаты и Минфин предложили изменить порядок растаможки авто на "еврономерах"

Народные депутаты и Министерство финансов подготовили ряд изменений во Временный порядок таможенного оформления транспортных средств.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в Facebook.

Как отметила Южанина, эти изменения должны решить проблему корректировки таможенными органами стоимости транспортных средств.

Таким образом, после принятия изменений, “если лицо, которое осуществляет таможенное оформление авто, предоставит официальные документы, которые подтверждают заявленную стоимость транспортного средства, в частности банковские платежные документы или договор купли-продажи, или копии таможенных деклараций страны отправления, таможенная стоимость корректироваться не будет”, – сообщила Южанина.

В противном случае таможенные органы будут вправе проверить достоверность заявленной стоимости авто. Проверка будет базироваться на информации о стоимости аналогичного транспортного средства в стране последней регистрации авто, добавила глава комитета.

В случае если стоимость авто, по которому осуществляется таможенное оформление, равна или выше нижней границе диапазона стоимости аналогичного транспортного средства без НДС, заявленная таможенная стоимость не будет корректироваться. Если ниже – таможенная стоимость авто будет устанавливаться не выше уровня нижней границы такого диапазона, рассказала Южанина.