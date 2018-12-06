ВС отказался открывать дело об отмене законов о "еврономерах"

Верховный суд отказал в открытии производства по делу об обжаловании законов о налогообложении и растаможивании авто на иностранной регистрации.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Верховного суда.

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ОО «Бюро добрых дел» подало в суд производство о признании противоправными действий ВРУ по принятию в первом чтении и за основу законопроектов № 8487 и № 8488. Истец утверждал, что законопроекты приняты с нарушением Регламента ВР. По мнению истца, Президент Украины должен наложить вето на эти законопроекты, однако подписал их.

ВС сообщил, что юрисдикция административных судов не распространяется на споры о признании противоправными действий или бездействия, отмене законопроектов, если была нарушена установленная Конституцией Украины процедура их рассмотрения, принятии или вступлении их в силу.

Мои fiнансы:

25 ноября в Украине вступили в силу законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50%-ной скидкой.

Таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8500 гривен (500 необлагаемых минимумов доходов граждан).

При ввозе б/у авто для постоянного пользования подтверждения соответствия экологическим нормам Евро-5 не нужно.

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