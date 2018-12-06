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Кабмин одобрил соглашение с Грузией о режиме пересечения границы по ID-картам

Кабмин одобрил соглашение с Грузией о режиме пересечения границы по ID-картам

Кабинет министров Украины одобрил соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении гражданами Украины и Грузии совместной границы по ID-картам.

Данное решение было принято в среду, 12 декабря, а документ был подписан 5 октября 2018 года.

Согласно документу, украинцы смогут посещать Грузию с паспортами в формате ID-карт. Ежегодно граждане Грузии и Украины смогут находится на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней.

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По материалам Finance.UA
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