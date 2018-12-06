Из банка депутата Жеваго незаконно вывели почти 5 млрд грн — Фонд гарантирования

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщили, что должностные лица банка «Финансы и кредит», который принадлежит внефракционному депутату Константину Жеваго, перед его банкротством вывели около 5 миллиардов гривен, предоставив кредиты ряду компаний.

«Проведенная уполномоченным лицом ФГВФЛ проверка установила: группой, в состав которой входили, в том числе, должностные лица банка, осуществлен вывод средств из банка «Финансы и кредит» путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн», — говорится в сообщении Фонда.

В частности, банк предоставил кредитов на 3,2 миллиарда гривен неплатежеспособным компаниям в период с 2010 по 2015 годы. Сразу после получения средств эти компании объявляли о своем банкротстве.

Еще 1,7 миллиарда гривен присвоили должностные лица еще четырех компаний. Их использовали для строительства офисного центра в Киеве.

Кроме этого, банк заключил соглашения на 113 миллионов долларов с иностранными компаниями, однако сами сделки не учитывались в банковской отчетности.

«В целом по фактам выявленных в банке уголовных правонарушений Фондом и уполномоченным лицом было подано 73 заявления о совершении правонарушений на общую сумму убытков 15,5 млрд грн, в том числе в отношении собственников и должностных лиц банка подано 16 заявлений на сумму убытков 12,7 млрд грн», — сообщают в ФГВФЛ.

В то же время там отмечают, что ни одно из дел так и не было направлено в суд.