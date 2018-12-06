Из банка депутата Жеваго незаконно вывели почти 5 млрд грн — Фонд гарантирования

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщили, что должностные лица банка «Финансы и кредит», который принадлежит внефракционному депутату Константину Жеваго, перед его банкротством вывели около 5 миллиардов гривен, предоставив кредиты ряду компаний.
«Проведенная уполномоченным лицом ФГВФЛ проверка установила: группой, в состав которой входили, в том числе, должностные лица банка, осуществлен вывод средств из банка «Финансы и кредит» путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн», — говорится в сообщении Фонда.
В частности, банк предоставил кредитов на 3,2 миллиарда гривен неплатежеспособным компаниям в период с 2010 по 2015 годы. Сразу после получения средств эти компании объявляли о своем банкротстве.
Еще 1,7 миллиарда гривен присвоили должностные лица еще четырех компаний. Их использовали для строительства офисного центра в Киеве.
Кроме этого, банк заключил соглашения на 113 миллионов долларов с иностранными компаниями, однако сами сделки не учитывались в банковской отчетности.
«В целом по фактам выявленных в банке уголовных правонарушений Фондом и уполномоченным лицом было подано 73 заявления о совершении правонарушений на общую сумму убытков 15,5 млрд грн, в том числе в отношении собственников и должностных лиц банка подано 16 заявлений на сумму убытков 12,7 млрд грн», — сообщают в ФГВФЛ.
В то же время там отмечают, что ни одно из дел так и не было направлено в суд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суд принял решение восстановить Насирова на посту главы ГФСВчера, 17:40 - 1965 35
Супрун сообщила, какие медуслуги станут платными в 2019 годуВчера, 20:00 - 37310 21
В Госбюджете впервые за 5 лет сокращают расходы на обслуживание Президента и Администрации7 ч. назад - 539 15
Порошенко выделил 500 млн грн на компенсацию убытков "Укрпочты" за доставку пенсий5 ч. назад - 333 10
В Украине запретят сплошную застройку в городах6 ч. назад - 1605 5
Супрун сообщила, какие медуслуги станут платными в 2019 годуВчера, 20:00 - 37310 21
Суд принял решение восстановить Насирова на посту главы ГФСВчера, 17:40 - 1965 35
Тарифы на коммунальные услуги ежегодно будут расти на 10-20%, - прогноз МЭРТ8 ч. назад - 1861 4
Сбербанк решил обрезать название5 ч. назад - 1860
В Украине запретят сплошную застройку в городах6 ч. назад - 1605 5
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкциюПозавчера, 15:10 - 865
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2219 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1700 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5236 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2124 2