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Премьер сообщил, до какого времени будет действовать Мораторий на продажу земли

Премьер сообщил, до какого времени будет действовать Мораторий на продажу земли

Мораторий на продажу земли будет действовать до тех пор, пока не будет принят закон об обороте земли.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

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“Я так понимаю, что будут баталии о продлении или непродлении моратория на землю. Хочу сказать, независимо от того, будет ли он (мораторий на продажу земли – ред.) Продлен или не будет, мораторий будет действовать до тех пор, пока парламент не примет закон об обороте земель”, – отметил премьер.

Напомним, решение Европейского суда по правам человека о том, что мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения нарушает право собственности на землю, станет важным аргументом в дискуссиях по вопросу введения рынка земли.

По материалам УНН
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