Премьер сообщил, до какого времени будет действовать Мораторий на продажу земли

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Мораторий на продажу земли будет действовать до тех пор, пока не будет принят закон об обороте земли.
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.
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“Я так понимаю, что будут баталии о продлении или непродлении моратория на землю. Хочу сказать, независимо от того, будет ли он (мораторий на продажу земли – ред.) Продлен или не будет, мораторий будет действовать до тех пор, пока парламент не примет закон об обороте земель”, – отметил премьер.
Напомним, решение Европейского суда по правам человека о том, что мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения нарушает право собственности на землю, станет важным аргументом в дискуссиях по вопросу введения рынка земли.
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