По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (45,823 млн и 34,998 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (35 и 43). Максимальный курс продажи доллара 28,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,01-28,02 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 178 активных заявок по доллару на сумму более 80,211 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0100 – 1 00027,9900 – 120 00027,9800 – 29 00027,9800 – 20 00027,9800 – 10 00027,9700 – 100 00027,9700 – 20 00027,9700 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9400 – 1 000

27,9500 – 6 000

27,9500 – 5 000

27,9500 – 500

27,9700 – 30 000

27,9800 – 20 000

27,9800 – 20 000

28,0000 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0281 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9605 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.