IBM продала программные активы за 1,8 млрд долларов

HCL Technologies сообщила о покупке у IBM ряда программных активов за 1,8 млрд долларов. Речь идет о самом крупном приобретении, когда-либо сделанном индийским поставщиком ИТ-услуг.

Об этом сообщает информационное агентство “Рейтер”.

По условиям соглашения, IBM передаст HCL бизнес, связанный с развитием семи программных платформ: Appscan (для безопасной разработки приложений), BigFix (для безопасного управления устройствами), Unica (для автоматизации маркетинга), Commerce (для развития омниканальной электронной коммерции), Portal, Notes & Domino (средства электронной почты и быстрой разработки приложений) и Connections (для совместной работы). При этом компании являются партнерами в области интеллектуальной собственности по пяти из этих продуктов.

“Активы, которые мы приобретаем, находятся в таких крупных растущих рыночных сферах, как безопасность, маркетинг и торговля, которые также являются стратегически важными сегментами для HCL. Эти продукты хорошо воспринимаются клиентами и отраслевыми аналитиками”, – заявил президент и генеральный директор HCL С. Виджаякумар (C Vijayakumar).

Корпорация видит “огромный потенциал” для создания продуктов типа “как сервис” путем объединения имеющегося и приобретенного ПО, добавил он.

По словам старшего вице-президента IBM Джона Келли (John Kelly), для компании настало время отказаться от этих продуктов, предназначенных для совместной работы, маркетинга и коммерции, которые все чаще поставляются как автономные продукты.

В американской компании добавляют, что для нее приоритетными направлениями для инвестирования стали искусственный интеллект, Интернет вещей, информационная безопасность и управление цепочками поставок.

Закрыть сделку планируется в первой половине 2019 года. Сначала ее должны одобрить регулирующие органы.

Суммарный объем рынка, на который нацелены проданные HCL продукты IBM, оценивается более чем в 50 млрд долларов. За счет этой сделки HCL рассчитывает на дополнительную выручку в размере 650 млн долларов во второй год после закрытия сделки.