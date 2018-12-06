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Правительство планирует привлечь китайскую компанию к строительству нового аэропорта

Правительство планирует привлечь китайскую компанию к строительству нового аэропорта

Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией China Airport Construction Group Corporation, которую планируют привлечь к строительству нового аэропорта поблизости от Днепра.

«В следующем году мы начинаем строительство нового аэропорта между Днепром и Запорожьем. Это будет новый современный проект. И помощь мировых компаний нам крайне важна. Поэтому, мы приветствуем сотрудничество с мировым бизнесом, который вместе с нами будет работать над проектами в авиационной отрасли и над модернизацией региональных аэропортов», – прокомментировал подписание меморандума министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

В то же время, отмечается, что подписание меморандума определяет сотрудничество в сфере обмена информацией, проведении мероприятий, а также определяет намерения сторон сообща начинать проекты в авиационной отрасли.

Напомним, что в бюджете на 2019 год предусмотрено 200 миллионов гривен на строительство международного аэропорта «Приднепровье», который будет расположен между Днепром и Запорожьем.

Ранее сообщалось, что строительство аэропорта в Днепре было одним из требований президента Украины Петра Порошенко относительно бюджета на 2019 год.

По материалам hromadske.tv
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