Межбанк: доллар к 27,77/27,79 подняли широкая гривневая ликвидность и «придержки» валюты экспортерами

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,70/27,72 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу около 10.02, котировки доллара заметно выросли, «отрабатывая» изрядный гривневый «навес», скопившийся на транзитных и коррсчетах НБУ накануне: 27,76/27,79 UAH/USD.
Подтверждая тезис о состоянии гривневой ликвидности, укажем, что выросшие накануне до изрядных размеров (68 886,9 млн грн) остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, нынче лишь символически просели к 68 766,7 млн грн, оказывая заметное давление на рынок безналичного доллара, играя на стороне «зеленых быков». Причина роста гривневой ликвидности: выплаты НБУ на погашении своих депосертификатов и субвенции Казначейства.
Тем временем котировки СКВ на 10.14 ограничились расширением спреда к 27,75/27,79 UAH/USD.
Спустя полчаса, на 10.34, безналичный «американец» на межбанке , возобновив рост, приподнялся до 27,77/27,79 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием покупок.
К 10.53 появились признаки «мягкой придержки» валюты экспортерами – позиция «предложение» «зеленого» безнала прибавила полкопейки: 27,77/27,79 UAH/USD.
Около 11.17 котировки безналичного «американца» все еще оставались на отметке 27,77/27,79 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж.
Утреннее повышение цен безналичного доллара, в значительной степени спровоцированное действиями экспортеров, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять не тронувшиеся с уровня 17,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта застывшая динамика не согласуется с символическим снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,700 / 27,725
евро – 31,400 / 31,426
российский рубль – 0,4166 / 0,4173
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1326 / 1,1328
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