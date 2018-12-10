Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 23 0

Рейтинг привлекательности стран для талантов: Украина поднялась на рекордные 11 позиций

Рейтинг привлекательности стран для талантов: Украина поднялась на рекордные 11 позиций

Рейтинг талантов оценивает качество специалистов в стране. Для этого используются три основных фактора. Это инвестиции в развитие собственных талантов (Investment and Development), привлекательность для иностранцев (Appeal), а также уровень подготовки специалистов и конкуренция (Readiness).

Например, Швейцария занимает первые места по привлекательности для иностранцев и уровню рабочей силы, а также четвертое место по части инвестиций в подготовку.

  • Швейцария
  • Дания
  • Норвегия * Австрия * Голландия
  • Канада * Финляндия
  • Швеция
  • Люксембург * Германия

В рейтинге за 2018 год Украина поднялась на 11 строчек вверх и находится на 48 месте. Это рекордный рывок для нынешнего рейтинга. Предыдущие три года, с 2014 по 2017-й, позиция страны только ухудшилась. Нынешний подъем зафиксирован по всем трем направлениям.

  • Investment and Development — 22 место;
  • Appeal — 61 место;
  • Readiness — 56 место.

В числе сильных качеств эксперты назвали высокий уровень госрасходов на образование (18 место), высокий уровень трудоустройства женщин (47% или 16 место). Украина заняла первое место в мире по соотношению количества преподавателей и студентов в сфере среднего образования.

По материалам ain.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина