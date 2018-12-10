Рейтинг привлекательности стран для талантов: Украина поднялась на рекордные 11 позиций

Рейтинг талантов оценивает качество специалистов в стране. Для этого используются три основных фактора. Это инвестиции в развитие собственных талантов (Investment and Development), привлекательность для иностранцев (Appeal), а также уровень подготовки специалистов и конкуренция (Readiness).

Например, Швейцария занимает первые места по привлекательности для иностранцев и уровню рабочей силы, а также четвертое место по части инвестиций в подготовку.

Швейцария

Дания

Норвегия * Австрия * Голландия

Канада * Финляндия

Швеция

Люксембург * Германия

В рейтинге за 2018 год Украина поднялась на 11 строчек вверх и находится на 48 месте. Это рекордный рывок для нынешнего рейтинга. Предыдущие три года, с 2014 по 2017-й, позиция страны только ухудшилась. Нынешний подъем зафиксирован по всем трем направлениям.

Investment and Development — 22 место;

Appeal — 61 место;

Readiness — 56 место.

В числе сильных качеств эксперты назвали высокий уровень госрасходов на образование (18 место), высокий уровень трудоустройства женщин (47% или 16 место). Украина заняла первое место в мире по соотношению количества преподавателей и студентов в сфере среднего образования.